Seduta euforica per Milano e le Borse europee

(Teleborsa) -, che salgono dopo la seduta brillante di Wall Street (grazie al calo dei rendimenti e dopo un ISM manifatturiero sotto le attese) e i passi indietro del governo britannico sui tagli fiscali che avevano mandato in subbuglio i mercati valutari e dei Titoli di Stato. Crescono le aspettative per un, anche dopo la presa di posizione di due commissari europei, il francese Breton e l'italiano Gentiloni.In una lettera congiunta pubblica su diversi giornali europei, i due commissari affermano che "è, di avviare una corsa alle sovvenzioni e di mettere in discussione i principi di solidarietà e unità che sono alla base del nostro progetto europeo". Inoltre, dicono che "per superare le faglie causate dai diversi margini di manovra dei bilanci nazionali, bisogna pensare a".Sul fronte macroeconomico, continuano a crescere i, che segnano ad agosto un +5% su base mensile e un +43,3% su base annuale.In, la disoccupazione sale leggermente a settembre, con un aumento comunque inferiore al solito. Il governatore della Banca centrale, ha detto che le banche dovranno aumentare i propri accantonamenti al fine di coprire potenziali perdite, in quanto il rallentamento dell'economia e l'aumento dei prezzi dell'energia danneggiano famiglie e imprese.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,65%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.703,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 83,99 dollari per barile, sulle aspettative di un possibile accordo, nella riunione di domani in presenza, su unLofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,47% a quota +229 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,10%.effervescente, con un progresso del 2,89%, incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,88%, e in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,35%.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 2,67%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 23.400 punti. Balza in alto il(+2,42%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+2,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,63%),(+4,81%),(+4,66%) e(+4,42%).del FTSE MidCap,(+5,43%),(+5,27%),(+5,25%) e(+4,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 4,9%; preced. 4%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 43,1%; preced. 38%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 4 Mld Euro; preced. 5,4 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,6%).