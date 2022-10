Zignago Vetro acquista il produttore di stampi Italian Glass Moulds

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha perfezionato, azienda di produzione e commercializzazione di stampi per l'industria del vetro. L'operazione è stata eseguita tramite l'utilizzo di mezzi propri, ha avuto Svir come controparte e prevede unIGM, con sede e stabilimento a, è attiva dal 2020, dopo aver rilevato Busellato Glass Moulds, storica società produttrice di stampi, a seguito dell'ingresso della stessa in una procedura concorsuale. La società impiega attualmente circa 40 persone e nel 2021 ha registratoper circa 3 milioni di euro, di cui circa il 20% realizzato all'"Questa acquisizione è per noi molto importante, in quanto è al tempo stesso unama è anche sinergica alla stessa - ha commentatodi Zignago Vetro - Siamo certi del rilancio di questa società, erede di una grande esperienza nella produzione di stampi, che nei decenni si è contraddistinta per qualità del prodotto, professionalità del servizio e capacità di innovazione"."È nostro primario obiettivoal mercato in Italia e all'estero, incluse le aziende del gruppo, garantendo i più alti livelli di qualità, innovazione e servizio", ha aggiunto.