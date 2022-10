A Capri il 44° Congresso nazionale ANDAF dal 6 all'8 ottobre

Terna

(Teleborsa) -e sino a sabato 8 ottobre, all'Isola di Capri, il, l’Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari, presieduta dal 2021 dal Cfo di"È necessario un cambio di passo epocale: ogni CFO deve acquisire la consapevolezza di non essere più soltanto il 'custode del bilancio', ma deve aspirare a diventare una figura di riferimento del capo azienda, capace di analizzare lo scenario economico-finanziario che circonda l’impresa, valutando sapientemente rischi e opportunità". Con queste parole Scornajenchi ha raccontato l'evoluzione del ruolo del Cfo in azienda."Nella tre giorni di Capri - ha promesso - oltre al racconto dei risultati raggiunti nell’ultimo anno dall’Associazione, sveleremo importanti novità per la comunità dei CFO. Una categoria che vuole essere protagonista delle sfide dei prossimi anni"."Estote parati. La democrazia non è gratis: capitale umano e buone pratiche al servizio della collettività" è il tema dell’edizione di quest’anno del Congresso, che vedrà quest'anno la partecipazione di, top manager ed esponenti di rilievo del mondo accademico e istituzionale. Gli interventi incentrati sulledi, con testimonianze dedicate anche alleIl dibattito sarà incentrato anche su, capacità di leadership e tecnologia e di riorganizzazione delle aziende, che hanno ripensato i tradizionali schemi di lavoro e ne hanno sviluppati di nuovi a seguito della pandemia.Al centro della due giorni di lavori anche i temi e lenegli ultimi dodici mesi: dalla spinta alla trasformazione del ruolo dei Direttori amministrativi e finanziari verso figure sempre più cruciali nel dare il giustosupporto all’imprenditore e al vertice aziendale, con particolare riguardo alla sostenibilità. Importante il tema della certificazione professionale che, nella giornata dell’8 ottobre, vedrà l’associazione, a coronamento di un anno di intenso lavoro che ha reso questo attestato una realtà e un valore aggiunto per la categoria.