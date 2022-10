Aeroporto di Bologna, record storico di passeggeri per il mese di settembre

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato cheè stato ilper quanto riguarda la crescita dei passeggeri. Il mese si è chiuso con 909.899 passeggeri, in aumento dell'1,8% sul settembre del 2019, dato che rappresenta il massimo storico per il mese di settembre.A settembre si sono registrati 226.622 passeggeri su(+29% sul 2019, e +12,7% sul 2021) e 683.277 passeggeri su(-4,9% sul 2019, +74,8% sul 2021). I movimenti aerei sono stati 6.668, in calo dello 0,5% sul 2019 (+33% sul 2021); ciò significa che gli aeromobili hanno viaggiato con un riempimento maggiore rispetto al 2019.Leper via aerea sono state 4.294 tonnellate, in crescita del 44,4% sul 2019, e del 19,9% sul 2021.La classifica delledel mese vede 4 aeroporti italiani nella top ten. Sul podio ci sono Catania, Barcellona e Palermo. Seguono Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Brindisi, Londra Heathrow, Tirana e Londra Stansted.Nell'Aeroporto di Bologna ha registrato 6.490.253 passeggeri (-9,5% sul 2019 e +158,4% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 31.372 tonnellate (10,8% sul 2019 e +12% sul 2021).