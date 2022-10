Autotrasporto, MIMS: 25 milioni per mezzi ecologici alimentati a GNL

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,i concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce criteri e modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le aziende del trasporto merci su strada, duramente colpite dall’aumento del prezzo dei carburanti, che utilizzano mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL). Il decreto ministeriale attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.L’agevolazione - si legge nella nota - consiste in unelle spese sostenute, al netto dell'Iva, dal primo febbraio 2022 e per tutto l’anno in corso, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato dalle relative fatture d'acquisto. Il contributo non potrà comunque superare il 30% dei costi ammissibili stabiliti dalla Commissione europea, calcolati sulla base dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia.Secondo il decreto, beneficiarie del credito di imposta sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN). La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e