Borse europee tirano il fiato dopo rally vigilia

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca Generali

STMicroelectronics

Saipem

Pirelli

Stellantis

Tenaris

Leonardo

Intercos

Seco

Anima Holding

Industrie De Nora

Danieli

Mfe B

Illimity Bank

ENAV

(Teleborsa) -e, per gli altri mercati europei, che tirano il fiato dopo il rally di ieri. Non aiuta, poi, la lettura sui PMI dell'Eurozona di settembre che ha segnalato il forte declino dell'attività economica dell'area disattendendo la speranza di evitare la recessione. "L’indagine indica un, e ciò significa che i responsabili delle politiche stanno affrontando il rischio crescente di un brusco atterraggio mentre cercano di contenere l’accelerazione dell’inflazione", ha dichiaratopresso S&P Global Market Intelligence.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,63%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,78%, mentre da Vienna si attendono le decisioni sui tagli alla produzione di greggio.Avanza di poco lo, che si porta a +235 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,30%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,82%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,18%; sotto pressione, che accusa un calo dello 0,72%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,50%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.249 punti, in calo dell'1,39%.di Milano, troviamo(+3,84%),(+1,02%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,45%.In perdita, che scende del 3,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,94 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,61%.di Milano,(+3,44%),(+2,63%),(+1,81%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.Sensibili perdite per, in calo del 2,91%.In apnea, che arretra del 2,65%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.Tra ledi maggior peso:08:00: Bilancia commerciale (atteso 4 Mld Euro; preced. 3,4 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,6%)10:00: PMI servizi (atteso 48,9 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 48,2 punti; preced. 48,9 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 132K unità).