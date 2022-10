BPER Banca e Avviso Pubblico lanciano il progetto "La Trappola dell'Azzardo"

(Teleborsa) - Aumentare ladeiche ruotano intorno al mondo delcercando di coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di persone, con una particolare attenzione al mondo giovanile, al mondo bancario e a quello degli amministratori locali. È questo l’obiettivo principale del progetto “” che sarà presentato martedì 11 ottobre, alle ore 15:00, a Roma, presso l’ex Teatro Rossini, in Piazza Santa Chiara, 14.Alla conferenza stampa di presentazione del progetto interverranno, Presidente di BPER Banca,, Presidente di Avviso Pubblico,, Procuratore aggiunto Direzione Nazionale Antimafia,, Centro Dipendenze e Doping Istituto Superiore di Sanità. Modera Giovanni Tizian, giornalista del quotidiano Domani.Flavia Mazzarella, Presidente di, dichiara: “BPER Banca ha deciso di assumere anche un ruolo sociale all’interno di questo fenomeno che sempre più ha riflessi sulle famiglie e sulla comunità. Fino ad oggi sono state sottovalutate le gravi conseguenze e le ricadute sociali del fenomeno “Gioco d’azzardo patologico”. Il segnale forse più preoccupante è quello dei giovani, alcuni anche minorenni, che sono sempre più “attratti” dalle scommesse online e dalle slot machine. Il Gruppo BPER da anni è impegnato su questo fronte, attuando diverse azioni volontarie che una Banca ha il dovere morale di porre in essere per tutelare i propri clienti e le loro famiglie, affiancandole con un’attività di sensibilizzazione e informazione che svolge nelle scuole o organizzando convegni nei territori in cui è presente, come quello di oggi nello splendido palcoscenico della città eterna insieme ad Avviso Pubblico che ci ha affiancato nella realizzazione di questo progetto”.Per il Presidente diRoberto Montà “Il progetto ideato con BPER Banca rappresenta un ulteriore attestato di testimonianza dell’impegno che la nostra Associazione e BPER Banca stanno portando avanti da diversi anni per prevenire il diffuso fenomeno del gioco d’azzardo patologico che colpisce sempre di più le giovani generazioni. Il progetto, nei prossimi mesi, coinvolgerà cinque città italiane da Nord a Sud del Paese attraverso dieci incontri di formazione e di sensibilizzazione sia con gli studenti, sia con la cittadinanza e le istituzioni locali”. “Insieme agli aspetti legati alla salute e alla dipendenza – conclude il Presidente Montà – affronteremo anche il rapporto mafie e gioco d’azzardo, che come ci conferma l’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia presentata qualche giorno fa dal Ministro dell’Interno, rappresenta per le organizzazioni criminali uno dei principali settori di interesse mafioso, con rilevanti implicazioni sia all’interno della società che nell’economia”.