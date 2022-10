Diasorin estende collaborazione con Barda negli USA

DiaSorin

(Teleborsa) - DiaSorin Molecular, controllata di, collaborerà con BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority, parte dell’Administration for Strategic Preparedness and Response all’interno del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti), per supportare la convalida clinica del LIAISON NES, la nuova piattaforma Point of Care (POC) molecolare CLIA-waived per la diagnosidi prossimità delle malattie infettive, ed ottenerne l’approvazione 510(k) da parte dellastatunitense.Il LIAISON NES verrà inizialmente sviluppato, validato e sottoposto all’approvazione da parte della FDA con un menù di test per identificare le infezioni da SARS-CoV-2 e da influenza di tipo A e B. Successivamente verranno sviluppati ulteriori test, tra i quali quelli rivolti alle infezioni respiratorie e alle malattie sessualmente trasmissibili.Il LIAISON NES consentirà, inoltre,, permettendo di sviluppare sul territorio le capacità diagnostiche necessarie a combattere in futuro la diffusione di patogeni nuovi e sconosciuti. Il progetto ha avuto, infatti, come obiettivo quello di ridurre al minimo i problemi operativi, amministrativi e di approvvigionamento che, storicamente, hanno impedito l'adozione in larga scala della diagnostica Point-of-Care (POC) di prossimità al paziente.