Enpaia consolida la partnership con Generali: acquisito il 36% del Fondo Fleur

(Teleborsa) -ha concluso un accordo per un co-investimento in due immobili per uffici di nuova costruzione ad Assago, (Milano), investendo nelinsieme aIl Fondo, gestito da Generali Real Estate, ha acquisito per 188 milionirealizzati nel 2021 in linea con i più elevati standard in termini di sostenibilità, dotati di certificazione LEED Gold e WELL Gold. Gli asset, rispettivamente di 31.000 mq e 11.000 mq, sono interamentee sono ubicati a Milanofiori Nord, un'area a sud di Milano a vocazione direzionale e residenziale, caratterizzata da ottimi collegamenti grazie alla presenza della metropolitana MM2 e di snodi autostradali.L'operazione prevede la"Il co-investimento – sottolinea Enpaia in una nota – si inserisce nell'ambito della consolidata collaborazione tra Enpaia e Generali Real Estate, che permette all'ente di previdenza di avere accesso a strategie di investimento differenziate e coerenti con il proprio profilo rischio/rendimento, indirizzate verso asset immobiliari di alta qualità e con particolare attenzione alla sostenibilità"."Il turn over del portafoglio immobiliare di Enpaia – afferma– procede, come già avvenuto con la Torre PwC a Citylife, con il reimpiego graduale delle risorse rivenienti del piano di dismissioni, verso investimenti di nuova generazione dotati di moderni standard di costruzione e muniti di certificazioni ESG".