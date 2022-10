Esecutivo Fdi, Meloni: dare a Nazione governo di alto profilo

(Teleborsa) - Si è conclusa, dopo due ore e mezzo, la riunione dell'esecutivo nazionale di, con la presidentenella sede del partito a Roma, in via della Scrofa. Presenti, tra gli altri, Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti e i capigruppo parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida."Rispetto tutti i partiti della coalizione e il mio partito, è quanto avrebbe detto la presidente del Consiglio in pectore.La leader di Fdi, al suo arrivo, uscendo dalla macchina con il cellulare in mano, ai cronisti che le chiedevano se stesse leggendo la lista dei ministri, lei ha risposto che stava leggendo degli sms. Quindi, incalzata, alla domanda se tra i messaggi ci fossero anche quelli di Matteo Salvini, si è limitata ad annuire,che ci sia un veto sull'approdo di Matteo Salvini al Viminale, "comunque adesso stiamo andando a questa riunione per capire il quadro.aveva invece detto il deputato di FdI Fabio Rampelli, rispondendo ai giornalisti prima di entrare nella sede del partito. "Polemiche? Non so dove siano queste polemiche sinceramente, ci sono tre partiti che devono comporre un governo, è normale che discutano anzi mi pare che le cose stiano andando benissimo".Fin qui la versione ufficiale.proseguono le "grandi manovre" tra gli alleati: sarebbero decisamente pesanti i ministeri che compongono il pacchetto di “desiderata” che la Lega è pronta a portare al “tavolo dei negoziati” con la leader in pectore Giorgia Meloni, impegnata a definire il prossimo scacchiere di Governo.questo il messaggio scandito ieri nella nota diffusa al termine del Consiglio Federale che suona anche come un avvertimento alla prossima Presidente del Consiglio.Una riunione breve che è servita però al segretario per fare chiarezza e dettare la linea: nessun dibattito sulla vita interna, neppure un intervento sulle regole con cui gestire i futuri congressi, ma una discussione, secondo diverse fonti centrata sui prossimi passaggi nel nuovo esecutivo. Il primo punto resta la richiesta netta da parte di tutte le anime del partito che al Viminale vada proprio Matteo Salvini: Giancarlo Giorgetti definisce senza mezzi termini il segretario leghista “il candidato naturale” per guidare il ministero dell’Interno. Il messaggio è stato ribadito anche dal capogruppo alla Camera: