Eurozona, indici PMI in contrazione a settembre. Minimo da 20 mesi

(Teleborsa) - A settembre,, estendendo a tre mesi consecutivi la sequenza di declino. Sia la produzione del manifatturiero che quella del terziario sono diminuite ad un ritmo più veloce a causa della forte inflazione, dell’impennata dei costi energetici, delle crescenti incertezze economiche e dell’indebolimento della domanda che hanno aumentato i valori di contrazione dell’eurozona. Ihanno indicato la maggiore diminuzione in quasi due anni, e le esportazioni hanno mostrato un calo considerevole.La, rispecchiando il mancato arrivo di nuovi ordini e il forte calo del livello delle commesse inevase., rispecchiando soprattutto il forte incremento dei costi energetici e l’aumento dei salari. Sono, con la fiducia sprofondata ai minimi dai tempi della prima ondata pandemica da Covid-19 del 2020.L’Indice destagionalizzato S&P Global PMI della Produzione Composita dell’Eurozona di settembre si è posizionato su un valore inferiore alla soglia di non cambiamento di 50,0 per il terzo mese consecutivo, segnalando un forte ribasso dell’attività economica nel settore privato dell’eurozona. Con 48,1, l’indice è sceso rispetto a 48,9 di agosto ed ha indicato il calo più rapido della produzione da gennaio 2021.

Tra i paesi dell’eurozona monitorati a settembre, solo due hanno registrato una crescita della. Inil tasso di espansione è lievemente aumentato. Anche laha registrato un miglioramento dei livelli di attività, anche se debole complessivamente e molto più lieve di q uello nei mesi precedenti, dopo la fine delle restrizioni anti-pandemiche. Nelle altre economie, le prestazioni economiche di settembre sono peggiorate. Laha registrato la prima contrazione dell’attività da gennaio, mentre il declino inè accelerato. In, la produzione del settore privato è scesa ad un tasso che, a parte i mesi di picco pandemico, è stato il peggiore dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009.L’Indice S&P Global PMI dell’dell’eurozona di settembre è sceso a 48,8 da 49,8 di agosto, toccando il valore più basso da febbraio 2021. Complessivamente, questo risultato mostra una contrazione mensile consecutiva del settore dei servizi dell’eurozona.A fine terzo trimestre, il volume dei nuovi ordini ha continuato a diminuire. Il tasso di contrazione è rimasto invariato da agosto, mese in cui si è registrato il più forte valore in un anno e mezzo. Tuttavia, il ritmo di declino è stato complessivamente modesto.Nel frattempo, a settembre le pressioni sui prezzi si sono intensificate. I tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita hanno indicato la maggiore accelerazione in tre mesi. In ultimo, la fiducia è scivolata in basso posizionandosi su valori mai visti dall’inizio della pandemia da Covid-19.dal forte declino dell’attività economica segnalata dal PMI. L’indagine indica un peggioramento non solo del declino economico ma anche del quadro inflazionistico, e ciò significa che i responsabili delle politiche stanno affrontando il rischio crescente di un brusco atterraggio mentre cercano di contenere l’accelerazione dell’inflazione" - ha dichiaratopresso S&P Global Market Intelligence analizzando i dati finali del PMI Composito dell’eurozona -.nello stesso momento in cui la fiducia crolla a livelli mai visti dalla crisi del debito dell’eurozona del 2012, escludendo i periodi di chiusura pandemica. Le aziende così come le famiglie stanno dunque ridimensionando le spese discrezionali e gli investimenti in preparazione di un inverno difficile".