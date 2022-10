Green Logistics Expo prende il via a Padova. Inaugurato nuovo terminal Interporto

(Teleborsa) -il Salone della logistica sostenibileil prossimo 7 ottobre. La fiera, organizzata da, è stata inaugurata alla presenza del, con la partecipazione e il supporto di associazioni ed enti cardine della logistica in Italia e in Europa.presenti in Fiera, suddivisi nelle macroaree che rappresentano la filiera: Intermodalità, Logistica Industriale, City&Logistics ed E-commerce."Oggi inauguriamo la seconda edizione di Green Logistics Expo, una fiera che si propone di riunire le tante anime della logistica italiana, le quali hanno adesso una sfida importante e complessa da affrontare: trovare una strada comune e lavorare insieme per portare il settore ad essere più competitivo in Europa e nel mondo", ha affermato, PresidenteLa logistica è unper lo sviluppo del Paese, tanto che il PNRR ha stanziato 61 miliardi di euro per il comparto, che solo nell’ultimo anno ha registrato unaed undi euro.Il convegno inaugurale si è aperto con unper l’inaugurazione delper semirimorchi. Il nuovo terminal costituisce l’avamposto strategico dell’Interporto per nuovi e importarti collegamenti internazionali e risponde a una domanda in costante aumento, che solo nel 2021 ha visto +10% tra container e semirimorchi movimentati (in totale 396.802), +13% di treni merci (8.040 in tutto) e un bilancio di circa 40 milioni di euro (+8,4%)."Il grande terminal dedicato ai semirimorchi che abbiamo realizzato anche con il contributo del MIMS, che ringrazio, conferma la nostra attenzione e vicinanza al mercato", ha dichiarato, Presidente Interporto Padova, aggiungendo "c’è una grande richiesta di treni intermodali di semirimorchi per i collegamenti da e per l’Europa e con questa struttura di 40 mila mq con ben 200 stalli, potenziamo il nostro terminal intermodale".