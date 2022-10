Listini europei negativi. Attesa per vertice Opec+

Banca Generali

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Non aiuta la lettura sui PMI dell'Eurozona di settembre che ha segnalato il forte declino dell'attività economica dell'area facendo affievolire la speranza di evitare la recessione e che le Banche centrali allentino la presa sui tassi.Sul fronte societario, correancora al centro delle indiscrezioni per una possibile acquisizione da parte di Mediobanca. STM, invece, ha fatto sapere che investirà 730 milioni in Italia per nuovo impianto per i substrati in carburo di silicio per supportare la domanda crescente di dispositivi per applicazioni automotive e industriali. L'impianto creerà 700 nuovi posti di lavoro.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 0,9919. L'è in calo (-0,77%) e si attesta su 1.712,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,49%), raggiunge 86,94 dollari per barile, mentre da Vienna si attendono le decisioni sui tagli alla produzione di greggio da parte dell'Opec+.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +235 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,27%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,75%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,97%; tentenna, che cede lo 0,70%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,66%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 23.207 punti, in forte calo dell'1,57%.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,19%.Decolla, con un importante progresso del 2,22%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,13%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.del FTSE MidCap,(+2,78%),(+2,58%),(+1,87%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,18%.In perdita, che scende del 3,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,06 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Bilancia commerciale (atteso 4 Mld Euro; preced. 3,4 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,6%)10:00: PMI servizi (atteso 48,9 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 48,2 punti; preced. 48,9 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 132K unità).