Nestlé investirà 1 miliardo nel Piano di sostenibilità di Nescafé

(Teleborsa) -nel piano di sostenibilità di Nescafé, per garantire una crescita sostenibile, fronteggiare la scarsità di superfici per la coltivazione del caffè e sostenere il redito delle popolazioni più povere e dipendenti da questo business.Il Nescafé Plan 2030 si basa sull'aspettativa che, da qui al 2050, le aree adatte alla coltivazione del caffè si ridurranno del 50% e che circa 125 milioni di persone, di cui l'80% vive sotto la soglia di povertà, dipendono dalle coltivazioni di caffè per il proprio sostentamento. Questo rende dunque necessario intervenire per garantire la sostenibilità a lungo termine del caffè.con il piano di sostenibilità di Nescafé ha l’obiettivo di consentire al brand dicon attività sempre più impattanti e in linea con il finanziamento del Gruppo a supporto delle pratiche di agricoltura rigenerativa. Il Gruppo Nestlé, infatti, da diversi anni è impegnato nella transizione verso une si pone l’ambizioso traguardo di raggiungereè un approccio all'agricoltura che mira a, nonché a proteggere le risorse idriche e la biodiversità. Avere suoli più sani significa renderli più resistenti agli impatti dei cambiamenti climatici e poter aumentare i raccolti, contribuendo a migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori. Dunque, NESCAFÉ fornirà agli agricoltori formazione, assistenza tecnica e piantine di caffè ad alto rendimento per aiutarli a passare a pratiche di coltivazione rigenerativa (colture di copertura, fertilizzanti organici, agroforestazione, varietà più resistenti).Il Piano punta anche ada cui il brand approvvigiona il 90% del caffè: Brasile, Vietnam, Messico, Colombia, Costa d'Avorio, Indonesia e Honduras.NESCAFÉ si impegna acon incentivi in denaro, protezione del reddito, accesso al credito, gliassociati al passaggio all'agricoltura rigenenerativa, in particolare in Messico, Costa d'Avorio e Indonesia.L'agricoltura rigenerativa contribuisce anche all'abbattimento dell'anidride carbonica nell'atmosfera e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Ecco perché è una parte fondamentale dellaNette del Gruppo Nestlé.