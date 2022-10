Onu, Corte Conti: via libera con raccomandazioni a rapporto audit su ITU

(Teleborsa) - La Sezione di controllo per glidellaha presentato al consiglio conclusivo dell’(ITU), svoltosi a Bucarest in occasione della Conferenza plenipotenziaria 2022, le relazioni di audit sui Financial Statements 2021 (con relativo certificate) e sull’Ufficio regionale per le Americhe, rispettivamente approvate con le Delibere n. 11 e n. 12/2022.Lecontenute nelle relazioni presentate dalla Corte, a conclusione del suo mandato decennale didell’agenzia ONU specializzata nelle telecomunicazioni, hanno riguardato i temi legati alla valutazione del rischio connesso alla gestione degli edifici, alla necessità di maggiori controlli sulle gestioni di tesoreria, degli asset e degli inventari, al rischio di conflitti di interesse e alla necessità di proseguire nel rafforzamento del sistema di controllo interno.In materia di, la Corte ha evidenziato l’opportunità di una revisione del quadro normativo di riferimento strettamente legata al monitoraggio dei relativi costi - soprattutto in relazione all’assunzione dei consulenti - richiamando ulteriore attenzione su una rapida, piena ed efficace attuazione delle politiche in materia di mobilità del personale. Delle 48 raccomandazioni complessive, 17 hanno riguardato il controllo deidell’Organizzazione. La Corte ha, inoltre, esaminato lo stato di applicazione delle raccomandazioni formulate all’ITU negli anni precedenti, tra cui, quelle relative alla gestione deglie alle misure introdotte a contrasto del rischio di frodi, con l’impegno di trasmettere l’intera documentazione agli external auditors deldel Regno Unito, titolare dei controlli a partire dall’esercizio 2022.Per quanto attiene al controllo effettuato sull’, situato a Brasilia, le 23 raccomandazioni formulate hanno riguardato l’attuazione di procedure più rigorose in materia di trasparenza e di separazione delle funzioni, oltre al monitoraggio costante nelle aree sensibili correlate alla gestione degli asset, delle risorse umane, dei rapporti con il Paese ospitante e degli acquisti.A conclusione del mandato della Corte dei conti italiana - costantemente impegnata nell’assolvimento della sua funzione di External auditor, che ne ha confermato l’autorevolezza in campo internazionale - la Conferenza plenipotenziaria ha manifestato ilper il lavoro svolto dall’Istituto con un apposito certificato, ringraziando per il fondamentale contributo a una revisione strutturale di tutte le aree dell’Organizzazione.