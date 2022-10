OPA Atlantia: via libera CdA, "congruo" prezzo 23 euro/azione

Atlantia

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio d'amministrazione diall'offerta pubblica d'acquisto promossa da Schema Alfa, la società veicolo partecipata da Edizione e Blackstone.Lo comunica la stessa Atlantia con una nota aggiungendo che il board ha ritenuto "congruo" il corrispettivo di 23 euro per azione.Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia "riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'ambasciatore Giampiero Massolo, ha approvato - si legge in una nota - il comunicato redatto ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e dell'articolo 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato".