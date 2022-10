Seco, ricavi pre-chiusura terzo trimestre +103%

Seco

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2022 idiammontano a 51 milioni di euro, in crescita del 103% rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita organica è pari al 42%, mentre la crescita like-for-like è pari al 33%. Tale andamento è legato ad una significativa crescita espansione nelle aree a più elevato potenziale tra cui l’EMEA, l’APAC e gli USA, oltre che da una crescita del business CLEA, che nel periodo in esame ha contribuito per 5 milioni ai ricavi consolidati di Seco.Lo comunica la stessa società spiegando di aver proceduto all’elaborazione di ricavi di pre-chiusura relativi al terzo trimestre del 2022 e precisando che "tali ricavi consolidati, in quanto dati di pre-chiusura, sono suscettibili di variazioni a seguito del processo di chiusura e assestamento contabile dei risultati consolidati di fine periodo".Inoltre, nel mese di settembre 2022 sono statiper oltre 21 milioni di euro. Poiché l’importo risultante dalla somma dei ricavi year-to-date e del backlog con consegna prevista entro il 2022 copre il valore della guidance sui ricavi full-year 2022 (200 milioni), già comunicata al mercato in data 19 aprile 2022, detta guidance "è ulteriormente confermata".“In un contesto di mercato ancora impattato dallo shortage di componenti,che abbiamo davanti a noi: sono molto soddisfatto del lavoro che, trimestre dopo trimestre, stiamo facendo per centrare gli ambiziosi target di crescita che ci poniamo, e, grazie ad una pipeline di nuove opportunità in continua espansione”, ha dichiarato