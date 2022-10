Seduta molto negativa per l'indice delle società immobiliari in Italia (-2,10%), andamento negativo per CIA

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

CIA

Brioschi

IGD

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 9.179,6 con una perdita di 192,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 379, dopo una partenza a 382.Tra ledi Piazza Affari, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,98%.Crolla, con una flessione del 4,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,99%.