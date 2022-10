Spindox sottoscrive linea credito da 5 milioni per acquisto di Deep Consulting

Spindox

Banco BPM

(Teleborsa) -, società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, ha sottoscritto conun finanziamento a medio termine dell’importo pari a 5 milioni di euro. Il tasso di interesse è in linea con il mercato.Il finanziamento, unitamente alla liquidità disponibile,", deliberata in data 30 settembre 2022, e di disporre di adeguate risorse finanziarie per proseguire nell’implementazione dei propri piani di sviluppo.Spindox è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di advisor finanziario dell’operazione.