Unicredit, focus su sinergie fra Terzo settore e finanza per favorire la ripartenza

(Teleborsa) -. Con questo incontro, organizzato oggi a Napoli,tornano a promuovere laper la ripartenza del Paese e del Sud e rafforzare la partnership tra pubblico, privato e non profit.Ilè una realtà molto importante del Paese, che ha conosciuto unanel corso degli ultimi 15 anni e che coinvolge oltree impiega oltre. Anchemostra un particolare dinamismo e conta(il 27% del totale nazionale) edipendenti, pari al 20% del totale nazionale.Fra le priorità delle associazioni del Terzo Settore, durante la pandemia, è emersa la necessità di continuare a. In questo contesto UniCredit Foundation si è fin da subito attivata per sostenere le organizzazioni impegnate sull’intero territorio nazionale donando 5,1 milioni di euro – l'equivalente di 3,8 milioni di pasti – a 69 organizzazioni non profit in tutto il Paese. Nel Sud sono stati donati oltre 1,8 milioni di euro, per un controvalore di 1,3 milioni di pasti e 656 mila assistiti.UniCredit Foundation ha inoltredonati solo nel Mezzogiorno.In occasione dell'evento, l’Amministratore Delegato di UniCredit,, si è confrontato con, Presidente del Banco Alimentare della Campania, l’organizzazione beneficiaria di una donazione di 510 mila euro da parte di UniCredit Foundation, che ha raccontato come il contributo della banca aiuterà la onlus nella distribuzione di beni alimentari in favore delle strutture caritative della regione e delle persone vulnerabili sul territorio."Due anni difficili di pandemia e il contesto economico attuale rischiano di aggravare le situazioni di disagio nel Paese. Come UniCredit crediamo di avere una responsabilità sociale che va ben oltre il finanziamento. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni delle comunità che serviamo e che hanno maggiore necessità del nostro aiuto. Questo approccio è fondamentale per realizzare il nostro scopo e ci impegna a dialogare sempre di più con il Terzo Settore per trovare insieme nuove opportunità di collaborazione e sostenere almeglio le fasce più deboli della popolazione", ha sottolineato l'Ad