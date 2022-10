Wall Street in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo secondari

Boeing

Salesforce

Goldman Sachs

Caterpillar

Illumina

Lucid

Atlassian

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 2,80% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 3.791 punti.Ottima la prestazione del(+3,14%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+2,98%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+4,34%),(+3,79%) e(+3,56%).Altra i(+5,93%),(+5,35%),(+5,28%) e(+4,96%).Altra i, si posizionano(+9,52%),(+9,30%),(+8,69%) e(+7,74%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -67,7 Mld $; preced. -70,7 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 43,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 56,9 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,05 Mln barili; preced. -215K barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,49K unità).