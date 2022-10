ABC imprenditoria: la formazione di SACE, insieme a Invitalia, al servizio dell’Associazione D.i.Re

(Teleborsa) - Uninsull’dedicato alle operatrici dei centri antiviolenza aderenti a. Dalla collaborazione tra il Gruppo SACE e Donne in rete contro la violenza - l’Associazione nazionale composta da 82 organizzazioni sul territorio italiano, che gestiscono oltre 100 Centri antiviolenza e più di 150 Case rifugio, ascoltando ogni anno circa 21mila donne – nasce ABC imprenditoria, un corso di imprenditoria di base, che ha come obiettivo trasferire i principali aspetti pratici relativi all’avvio di un’attività d’impresa.Le organizzazioni della Rete nazionale D.i.Re, infatti, supportano le donne anche nei loro percorsi di. Questa collaborazione, quindi, pensata e strutturata dainsieme a, rappresenta uno strumento utile per favorire la loro autonomia economica, garantendo una formazione specifica alle operatrici che le accompagnano nei loro percorsi.“Siamo particolarmente orgogliosi di rafforzare oggi la nostra collaborazione con l’associazione D.i.Re e di mettere il nostro know how a disposizione delle loro operatrici, impegnate ogni giorno nel supportare le donne vittime di violenza,” ha dichiarato, AD di SACE.“Noi del Gruppo SACE ormai da anni lavoriamo quotidianamente per l’empowerment, l’imprenditorialità femminile e la, che consideriamo pilastri della crescita del Paese, non solo attraverso progetti dima anche con iniziative di welfare, formazione e work-life balance. Siamo convinti, infatti, che le Aziende possano essere promotrici di un cambiamento culturale efficace sul lavoro e in famiglia”, ha aggiunto Ricci.“Per le donne che intraprendono i percorsi di uscita dalla violenza è sempre fondamentale raggiungere anche l’autonomia economica, per una vita veramente libera. Le organizzazioni della Rete D.i.Re affiancano le donne per facilitare la valorizzazione delle loro competenze” afferma, Presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. “Questo progetto garantisce alle operatrici un consolidamento delle loro competenze che potranno mettere a disposizione delle donne che accolgono. È un progetto importante che siamo felici di portare avanti con partner così autorevoli”.“Invitalia da sempre opera per favorire l’ingresso e il ruolo delle donne all’interno delle catene del valore del Paese. Lo fa sostenendo lo sviluppo di progetti imprenditoriali in grado di creare un’occupazione di qualità e stabile nel tempo e, anche per questo motivo, ci fa particolarmente piacere partecipare al progetto rivolto alla formazione delle operatrici dei centri antiviolenza – ha commentato, Amministratore Delegato di Invitalia.L’rappresenta una delle priorità trasversali del, che ha stanziatoper le imprese femminili, oggi solo il 22% del totale. Stiamo lavorando per contribuire a raggiungere l’obiettivo fissato dalla Strategia nazionale per la parità di genere, che punta a far crescere questa quota fino al 30%. Promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile e valorizzare le competenze, significa creare valore per il sistema economico, sociale e culturale del nostro Paese e per il nostro futuro”.Il percorso è articolato in, fino al 20 ottobre, di cui i primi tre organizzati da SACE e l’ultimo da Invitalia. Nel primo appuntamento, che si è svolto il 28 settembre, “” sono stati analizzati i principali strumenti di valutazione della sostenibilità di un’impresa o di un’iniziativa imprenditoriale nel breve, medio e lungo termine, attraverso lo studio della struttura di un bilancio e dei principali indicatori finanziari chiave per la valutazione e il monitoraggio della performance. Ieri si è tenuto il corso “”, per stabilire priorità e strategia per tradurre un’idea imprenditoriale, come costruire un piano economico e finanziario sostenibile e convincente e a quali fonti di finanziamento agevolate e non ricorrere in caso di necessità.Nella sessione “” si analizzerà l’attività di impresa individuale alla luce della vigente normativa a livello nazionale e dell’Unione Europea e verranno presentate le principali forme imprenditoriali e le relative modalità di costituzione. Infine, l’ultimo incontro “”, a cura di Invitalia, si focalizzerà sui principali incentivi nazionali per l’avvio di un’impresa e sulle modalità per presentare le domande di finanziamento.Inoltre, il 18 ottobre si terrà, nell’ambito delle iniziative di, la Business Community lanciata daa dicembre 2021 che conta oggi oltre 800 iscritte, il primo Women in Export Annual Meeting. L’evento rappresenterà un momento di confronto tra i principali attori del Sistema Paese che promuovono politiche inclusive e azioni concrete volte a valorizzare l’enorme capitale intellettuale femminile che ruota attorno al nostro export.