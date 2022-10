ADR, De Vincenti: "Entriamo nel futuro della mobilità urbana"

(Teleborsa) - "A meno di un anno dalla presentazione a Fiumicino del primo prototipo Volocopter, oggi abbiamo fatto un passo concreto, entrando nel futuro, per la mobilità aerea urbana. Grazie ad Atlantia,Volocopter, Enac ed Enav Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l'Expo. È probabile che il primo vertiporto in città sarà sul tetto della stazione Termini. Stiamo studiando con Enac, Enav e il Comune di Roma, le possibilità che ci possono essere. Immaginiamo tetti di edifici da attrezzare e da rendere in grado di accogliere atterraggio e decollo di questo velivolo". È quanto ha affermato ila margine dell'che ha visto in mattinata, presso l'aeroporto di Fiumicino, il debutto del primo vertiporto italiano con il primo test in volo in Italia del Volocopter, l'elicottero elettrico eVTOL, il cosiddetto "taxi volante", che potrà trasportare da Fiumicino, in futuro, passeggeri in 20 minuti fino al centro di Roma."Il servizio con Volocopter è uno degli esempi del nostro impegno sul fronte della sostenibilità. Si tratta di un velivolo interamente elettrico a emissioni zero, estremamente silenzioso e più economico di un elicottero. Consentirà di portare persone ma anche materiale medico tra gli ospedali. Stiamo lavorando con la Regione Lazio per predisporre gli ospedali a questo tipo di servizio. Il nostro impegno è molto forte e si declina anche in altri aspetti: la decarbonizzazione dell'aeroporto entro il 2030 è un nostro impegno preciso al quale stiamo lavorando sia per quanto riguarda l'autoproduzione di energia attraverso il fotovoltaico, sia valorizzando il trasporto su ferro e la mobilità elettrica per la connettività con l'aeroporto".