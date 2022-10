ADR, Troncone: "Attivazione prime rotte AAM tra aeroporto di Fiumicino e centro di Roma entro la fine del 2024"

(Teleborsa) - "L'evento di oggi rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere pionieri nella sperimentazione e nell'implementazione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia, e a fare la nostra parte per rendere i trasporti urbani sempre più sostenibili e seamless. L'apertura del primo vertiporto in Italia e il volo del primo EVTOL equipaggiato rappresentano un passo significativo verso l'attivazione delle prime rotte AAM tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, nell'ottica di offrire il nostro contributo alla nostra città e alle istituzioni nell'accogliere i flussi turistici internazionali con un servizio innovativo e all'avanguardia". È quanto ha affermatointervistato a margine dell'inaugurazione del primo vertiporto italiano a Fiumicino dove oggi si è svolto il primo volo in Italia di un eVTOL equipaggiato."Siamo a un ottimo punto. L'obiettivo del 2024 che ci eravamo dati due anni fa lo confermiamo oggi, quindi siamo sulla giusta strada. Quella di oggi è una tappa fondamentale: per la prima volta in Italia una persona vola con un velivolo di questo tipo e, sempre oggi, per la prima volta apriamo le operazioni nel nostro vertiporto, ovvero l'infrastruttura di terra che deve gestire questi velivoli qui a Fiumicino. Stiamo lavorando con Enac per il disegno di questo ecosistema che sta prendendo rapidamente forma"."Avrà una vocazione turistica ma anche business. Il servizio sarà diretto a coloro che avranno voglia di volare rapidamente, in modo sostenibile, innovativo e anche divertente. Sarà un servizio che man mano prenderà piede".