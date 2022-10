Atlantia, Massolo: "Investiamo in tecnologia e innovazione per aprire la strada a mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - "La strategia industriale di Atlantia è fortemente focalizzata sugli investimenti in tecnologia e innovazione, così da rendere i nostri asset sempre più sostenibili e aprire la strada a nuove forme di mobilità integrata. Siamo felici di aver contribuito a fare sistema tra alcune importanti società di cui siamo azionisti. Grazie alla loro collaborazione e all'apporto in termini di competenze e aree di eccellenza diverse, stiamo creando un nuovo tipo di mobilità sostenibile che non esisteva fino a poco tempo fa. Attraverso la cooperazione con le istituzioni competenti, puntiamo ad aprire il servizio di AAM al pubblico a Fiumicino, prima di estenderlo anche agli altri aeroporti in cui abbiamo investito, entro il 2024". È quanto ha affermato ila margine dell' evento "Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome", che ha visto in mattinata, presso l'aeroporto di Fiumicino, il debutto del primo vertiporto italiano con il primo test in volo in Italia del Volocopter, l'elicottero elettrico eVTOL che potrà trasportare da Fiumicino, in futuro, passeggeri in 20 minuti fino al centro di Roma."È nata perché Atlantia crede nel gioco di squadra, crede che un integratore nel settore della mobilità, una piattaforma di investimento globale, quale è Atlantia, non può progredire nell'interesse dell'Italia se non 'aggregando'. Aggregando aziende che essa stessa controlla, ma anche altre aziendali, e facendo del rapporto proficuo con le istituzioni e con gli enti regolamentazione una modalità di lavoro. Noi crediamo che la sostenibilità non vada solo affermata a parole ma vada sviluppata come metodo di lavoro nel quotidiano per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Questo è quello che facciamo cercando di innovare sempre più in quelle che sono le nostre attività e investendo in tecnologia nelle attività future. Il Volocopter riassume, credo bene, questo metodo e questa ambizione"."Siamo fierissimi di essere stati considerati da Moody's nell'1 per cento delle aziende più sostenibili del mondo nel nostro settore. Non ci si arriva per caso, ci si arriva lavorando insieme, coordinati come piattaforme. Un metodo di cui Atlantia si vanta".