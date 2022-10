Banche, Commissione inchiesta: bene sostengo moratorie, affrontare nuova ondata NPL

MPS

(Teleborsa) - "Nonostante un periodo non privo di incertezze e difficoltà, ile finanziario italiano- soprattutto grazie alle moratorie su prestiti e alla concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato - un adeguato". Lo ha sottolineato, Presidente dellanella relazione conclusiva sulla sua attività."Le nuove incertezze sull'andamento dell'economia -si sottolinea - rendonola necessità di trovare(Non Performing Exposures). In materia, la Commissione ha approvato una proposta di articolato 'FIA Immobiliare ESG per famiglie e imprese' per introdurre meccanismi complementari alle tradizionali procedure esecutive che affliggono migliaia di imprenditori e di famiglie".Quanto alla, comee Banca Popolare di Bari, emergonoe si avverte la necessità di, in modo da evitare che l'intervento pubblico si risolva in un fenomeno temporaneo e di ultima istanza.La Commissione d'inchiesta sulle banche giudicache "le ha assoggettate alla vigilanza della BCE". Un cenno anche alle "significative pressioni competitive derivanti dal" che "pongono poi significativi, sul corretto funzionamento del sistema bancario e finanziario nonché' sul benessere lavorativo".Parlando di cessione del credito e Superbonus 110% e degli altri bonus, la Commisisone ritiene che siain modo da tutelare e incentivare il mercato ad acquistare i crediti fiscali liberando la capacità fiscale finora impiegata dal sistema bancario".Un cenno infine alle cripto-attività. che pongono "sfide importanti" per il legislatore nazionale, in attesa del regolamento europeo ad ho atteso per il 2024. "La vicenda dei diamanti appare significativa - si sottolonea - considerato che i risparmiatori vengono attratti dai cosiddetti 'beni rifugio', tra cui anche l'errata percezione delle cripto-attività e, piu' in generale, dei beni materiali".Il, gestito in collaborazione, ha permesso alla Commissione dinei rapporti tra clienti e intermediari. Il 70% delle segnalazioni ha avuto esito positivo.