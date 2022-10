Borse europee positive ma caute. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un avvio positivo, mentre Eurolandia cresce con moderazione con gli investitori concentrati sulle banche centrali. Il dato sull' occupazione USA , diffuso la vigilia, ha affievolito le speranze per una Fed meno aggressiva per quanto riguarda l'aumento dei tassi. I dati ADP hanno mostrato che i datori di lavoro privati statunitensi hanno intensificato le assunzioni a settembre, con il dato che è risultato superiore alle attese e dipinge un quadro positivo per il mercato del lavoro USA. Sul fronte macroeconomico europeo, hanno deluso gli ordini al settore manifatturiero in Germania ad agosto.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%.Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,28%: il(siede nel board anche la Russia) ha deciso di tagliare la produzione di greggio di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre. La riduzione rappresenta la mossa più incisiva dal 2020, in piena epoca Covid,bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,40%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.138 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,52%),(+1,46%),(+1,41%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,05%.In perdita, che scende del 3,03%.Tra i(+2,49%),(+2,33%),(+1,79%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,53%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,7%; preced. -0,9%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,3%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,49K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 193K unità).