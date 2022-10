Carburanti, per benzina e diesel prezzi al galoppo

(Teleborsa) - Alla riunionea Vienna prevale la: il taglio della produzione di greggio di due milioni di barili al giorno a partire da novembre (il 2% circa della produzione mondiale) è un segnale di allarme per iI prezzi infatti schizzano subito in alto, con ilt che supera i 93 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in scia. Corrono anche i prezzi dei carburanti, con forti rialzi questa mattina sui listini di tutti i maggiori marchi.per le medie dei prezzi praticati alla pompa, che devono ancora recepire gli aumenti di questa mattina.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP rileviamo +2 cent/litro sulla benzina e +1 sul gasolio. Per Q8 +2 cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil +3 cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,642 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,643, pompe bianche 1,640), diesel a 1,746 euro/litro (+2, compagnie 1,748, pompe bianche 1,743).servito a 1,787 euro/litro (invariato, compagnie 1,843, pompe bianche 1,704), diesel a 1,889 euro/litro (+1, compagnie 1,931, pompe bianche 1,804). Gpl servito a 0,788 euro/litro (-1, compagnie 0,795, pompe bianche 0,780), metano servito a 3,114 euro/kg (-25, compagnie 3,269, pompe bianche 2,993), Gnl 3,075 euro/kg (-49, compagnie 3,213 euro/kg, pompe bianche 2,981 euro/kg).Questi, in dettaglio, i prezzi sulle autostrade:(servito 2,014),