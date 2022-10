Castagna (BPM): risposta mercati a elezioni è confortante, serve coesione in Europa

Banco BPM

MPS

(Teleborsa) - I mercati non hanno reagito in maniera scomposta al risultato delle, anche perché i mercati temono l'incertezza, mentre "in questo caso fin da prima delle elezioni la. Anche le dichiarazioni della Meloni sono improntate alla necessità di conseguire gli obiettivi del PNRR, di lavorare a un Europa unita per affrontare la crisi ucraina. Queste dichiarazioni sono state accolte positivamente dal mercato,". Lo ha affermato, amministratore delegato di, in occasione dell'evento "Italia Calling" organizzato dal gruppo Caltagirone Editore.A preoccupare il banchiere è l'impatto della crisi energetica sulle imprese, per il quale serve una risposta comune dell'UE. "La crescita degli ultimi anni ci ha fatto recuperare tutto lo svantaggio accumulato nel 2020. Ora. Enfatizzata da questa guerra, ma potrebbe presentarsi anche su altri fattori - ha spiegato - La dipendenza da economie terze è ancora molto forte. Bisogna considerare l'Europa come un Paese unico"."Pensare solo all'approvvigionamento non basta, c'è un'interdipendenza molto forte.- ha proseguito - Servono misure anche verso i privati, la coesione sociale è un bene fondamentale. Bisogna lavorare sulle imprese, soprattutto quelle piccole, e farlo insieme all'Europa".A una domanda sul processo di rilancio die di un potenziale ruolo della banca che guida, ha risposto: "di Banco BPM. Abbiamo sempre detto che era complicato per una banca come la nostra, che viene già da una fusione complessa che abbiamo superato brillantemente, essere impegnati in un'altra. Stanno lavorando sia nella banca che nel Ministero in maniera soddisfacente, anche in sinergia con l'Europa, e quindi facciamo i nostri migliori auguri al Monte dei Paschi".