Debole la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 3.783 punti. Sulla parità il(-0,08%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,14%).Dopo due sessioni in grande rialzo, arriva una seduta debole per Wall Street, anche se gli indici migliorano rispetto all'apertura in profondo rosso. I rendimenti dei Treasury sono tornati a salire, in quanto gli investitori pensano che gli ultimi dati macroeconomici giustificano un atteggiamento aggressivo da parte della Federal Reserve per quanto riguarda l'aumento dei tassi. I dati ADP hanno mostrato che i datori di lavoro privati statunitensi hanno intensificato le assunzioni a settembre, con il dato che è risultato superiore alle attese e dipinge un quadro positivo per il mercato del lavoro USA.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,25%),(-1,09%) e(-0,86%).Al top tra i(+2,73%),(+1,20%),(+0,72%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,81%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.Tentenna, che cede l'1,03%.(+6,56%),(+2,81%),(+2,65%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,26%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,49K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 193K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 315K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).