Gas, bollette più care a ottobre: gli aumenti

(Teleborsa) - Non si fermano, purtroppo per i consumatori, iE se qualche giorno fa, la cattiva notizia riguardava laoggi è la volta delche subiràha comunicato agli operatori una stima sul prezzo della componente energia che i fornitori potranno applicare sulle bollette emesse nel mese di ottobre, per i consumi fatturati in acconto per questo mese, rispetto agli. Siamo dunque in presenza di un rincaro che sfonda la soglia delha introdotto un nuovo metodo di calcolo per la componente di prezzo del gas che deriva dei costi di approvvigionamento della materia prima. Per i clienti in tutela, l'aggiornamento è diventato infatti mensile e ciò significa che si fa riferimento aicalcolatosuccessivo rispetto a quello deQuando ci sarà il prezzo ufficiale i primi giorni del mese (fissato in linea con il'andamento del prezzo al Punto di scambio virtuale italiano e non al Ttf di Amsterdam) si procederà conIntanto, in una intervista rilasciata a la Repubblica, il segretario CGILper quello che può succedere ora in Italia. Le prossime settimane saranno esplosive" sottolineando che mai come ora l'obiettivo è"C'è un'emergenza sotto gli occhi di tutti: il problema drammatico delle bollette - incalza Landini -. Bisogna ragionare subito su come proteggere i lavoratoriFarlo con l'Europa, mettendo un tetto al prezzo del gas" e "costituendo un nuovo fondo come ad esempio Sure del periodo Covid", ma