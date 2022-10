Gas, Descalzi: "Stoccaggi quasi pieni, ma i rigassificatori sono necessari"

Eni

(Teleborsa) - "Il gas russo è stato sostanzialmente sostituito, abbiamo gli stoccaggi pieni. Il gas russo che arriva ancora, 10-15 milioni di metri cubi al giorno, è costante.a dare stabilità". Lo ha detto l'AD dia un webinar del Messaggero. "Potrebbero esserci problemi tecnici dai paesi fornitori o un freddo maggiore di quello che statisticamente c'è stato negli ultimi 4 anni. In queste periodo è aumentata l'efficienza, i consumi di gas sono stati ridotti del 10-15%. Non dobbiamo essere pessimisti, ma realisti", ha detto il top manager."Non è una partita di calcio nella quale possiamo dire quale sarà il punteggio. Da quando il gas russo è cominciato a diminuire" e, "adesso rappresenta il 10%, è stato gradualmente sostituito" - ha aggiunto l'AD -. Questo "ci ha permesso di riempire gli stoccaggi. Il sistema sta andando molto bene e arriverà a riempire quasi completamente gli stoccaggi e questo è molto positivo".Ci "sono le condizioni per avere una certa tranquillità" per questo inverno. Ma ci sono anche degli elementi che potrebbero portare criticità: "potrebbero esserci dei problemi tecnici operativi in quei paesi che ci danno gas", ha avvertito Descalzi secondo il quale "ma anche per dare tranquillità nei momenti in cui serve il gas".