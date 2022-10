Intred avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Intred

l'operatore di telecomunicazioni

operatore di telecomunicazioni quotato sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa Italiana, ha comunicatoa partire dal 6 ottobre 2022. Gli acquisti avranno ad oggetto un numero(pari a circa il 5% del capitale) della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in 14.000.000,00 di euro.Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2022 (e, pertanto, entro il 28 ottobre 2023) e potrà comunque essere interrotto a discrezione della Società in qualsiasi momentoL'autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie al fine di utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società e procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione azionaria (stock option o stock grant) deliberati dai competenti organi sociali ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni. Inoltre consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.Al 5 ottobre, Intred non detiene azioni proprie in portafoglio e il capitale sociale è composto da 15.865.300 azioni.Intanto, a Piazza Affari,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 12,8 euro.