Milano zavorra gli altri Listini europei che chiudono in rosso

(Teleborsa) -, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Pesano le revisioni al ribasso delle prospettive di crescita globale e le attese di nuove mosse aggressive da parte delle banche centrali. Nei verbali dell'ultima riunione , laha sottolineato che il rallentamento dell'economia non basta a frenare l'inflazione, e che quindi sarannoIlha annunciato che la settimana prossima taglierà l'attuale stima di crescita 2023 per i crescenti rischi di recessione e instabilità finanziaria. È necessario "far calare l'inflazione" e "attuare politiche di bilancio responsabili, che tutelino i deboli e non alimentino" la corsa dei prezzi, ha detto la direttrice generale dell'FMI. "Mentre la politica monetaria spinge sul freno, non si dovrebbe avere una politica di bilancio che spinge sull'acceleratore", ha sottolineato.Sul fronte italiano, ha affermato che il nuovo governo erediterà un punto di partenza fiscale più forte del previsto, ma lo(anche tramite l'efficace dispiegamento dei fondi NextGenerationEU) rimarrà fondamentale per una riduzione duratura del debito.Sul segmentodi(che si è aggiudicata , tramite la controllata Tesmec Rail, commesse nel settore ferroviario sia nazionale che internazionale per circa 60 milioni di euro) e(che ha registrato il record storico di passeggeri per il mese di settembre).L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,57%.Sulla parità lo, che rimane a quota +241 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,50%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,78%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,82%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,03%) e si attesta su 21.141 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 23.218 punti, ritracciando dell'1,52%.Poco sotto la parità il(-0,66%); senza direzione il(+0,14%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in calo dell'8,57%, rispetto ai 1,94 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,52 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,07%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,59%.Buona performance per, che cresce dell'1,49%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,41%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,82%, dopo cheha avviato la copertura del titolo con "Hold".Tonfo di, che mostra una caduta del 3,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,45%.del FTSE MidCap,(+6,13%),(+3,54%),(+2,72%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,21%.Scende, con un ribasso del 4,01%.Crolla, con una flessione del 3,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,23%.