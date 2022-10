Plenitude Main Partner di Pallacanestro Olimpia Milano

ENI,

(Teleborsa) -Società Benefit controllata al 100% daè main partner di Pallacanestrola squadraCampione d’Italia, per l’attività internazionale del club.Con questa partnership - chiarisce la nota -principi che in quanto Società Benefit già persegue per le persone e le comunità. Nel 2021, infatti, Plenitude è stata la prima grande azienda del mondo dell’energia a diventare Società Benefit integrando all’interno del proprio Statuto Societario, accanto agli obiettivi di profitto, anche quello di avere un impatto positivo sulla società e l’ambiente.Insieme aa in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo Armani. Plenitude - si legge nella nota - ha sceltoanche per il prestigio che vanta la squadra nei paesi europei in cui la squadra è presente e che ospitano le partite di Eurolega, la principale competizione cestistica europea.L’Amministratore Delegato di Plenitude,ha dichiarato: "per contribuire con il nostro impegno a diffondere la cultura della sostenibilità anche nello sport, e in particolar modo nel basket, ad oggi considerato uno dei più importanti fattori di aggregazione sociale. La pallacanestro e lo sport in generale possono infatti contribuire al miglioramento della vita sociale delle persone e trasmettere valori qualiche sono i principi fondanti di ogni società sana e strumenti straordinari per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita""Siamo felici di avviare questa partnership con Plenitude, un’azienda importante che ci ha trasmesso soprattutto la volontà di condividere con noi i principi sociali e i valori che da sempre contraddistinguono anche la nostra società. Siamo orgogliosi di esportare in tutta Europa, durante l’Eurolega, un marchio così prestigioso", ha detto il general manager dell’Olimpia Milano,