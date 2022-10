Seduta all'insegna del toro a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa die per le altre piazze asiatiche, mentre restano ancora chiusi i listini di Shanghai e Shenzhen per la festività nazionale del Golden Week.L'indicemostra una plusvalenza dello 0,94%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso.Poco sotto la parità(-0,24%) dopo essere balzata fin oltre +6% alla vigilia; in rialzo(+1,47%).In moderato rialzo(+0,62%); senza direzione(+0,04%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,39%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,43%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,45%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,78%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,4%).