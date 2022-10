Segno meno per il settore assicurativo italiano (-1,19%)

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

FTSE MIB

Unipol

Poste Italiane

media capitalizzazione

UnipolSai

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 14.904,7 di 180,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 267, dopo che in principio era 269.Tra i titoli del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,53%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tra i titoli adel comparto assicurativo, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,01%.