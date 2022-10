Trenitalia: nel weekend 31 treni straordinari per "Romics – Festival internazionale del fumetto"

(Teleborsa) - Saranno 31 iche circoleranno sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto sabato 8 e domenica 9 ottobre in occasione del "" presso la Fiera di Roma. Per ladel Festival, Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l’offerta di trasporto su ferro con 11 treni in più il sabato e 20 in più domenica 9 ottobre.I servizi straordinari verranno effettuati con, il materiale più moderno tra i regionali e viaggeranno con una frequenza di un treno ogni 15 minuti per consentire l’arrivo in Fiera in mattinata ed il rientro nel tardo pomeriggio.nFermeranno nelle stazioni di Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto.Inoltre, per acquistare i biglietti del treno ladi Roma Ostiense e di Roma Trastevere saranno eccezionalmente aperte durante la mattina di sabato 8 e domenica 9 ottobre.Ilalla clientela e di protezione aziendale sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma per fornire informazioni ai passeggeri e aiutare i viaggiatori ad acquistare i biglietti del Festival direttamente in stazione, evitando così la formazione di file o assembramenti in Fiera.