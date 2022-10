Urban Air Mobility, Di Palma: "Sviluppo garantito da privati. Governo investa risorse Pnrr nel settore"

(Teleborsa) - "I nodi da sciogliere dal punto di vista normativo sono ancora tanti ma le procedure oggi seguono l'elemento di sviluppo della tecnologia. Oggi abbiamo dimostrato che, confidando in un'ottima tecnologia, si possono avere anche delle regole che ne garantiscono l'operatività. L'elemento nuovo su cui noi stiamo lavorando, per raggiungere l'obiettivo di garantire un collegamento con i droni Fiumicino-Urbe, è quello di seguire l'innovazione tecnologica accompagnandola con lo sviluppo delle regole". È quanto ha affermato ilintervistato a margine dell'evento "Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome" , che ha visto in mattinata, presso l'aeroporto di Fiumicino, il debutto del primo vertiporto italiano con il primo test in volo in Italia dell'elicottero elettrico Volocopter 2X, che potrà trasportare da Fiumicino passeggeri in 20 minuti fino al centro di Roma."Non più di un anno fa abbiamo presentato un piano strategico sull'air mobility legata ai droni dove quotavamo anche le esigenze economiche per sviluppare questa attività. Nel frattempo, come Enac, abbiamo garantito degli investimenti importanti sullo spazioporto di Grottaglie sia per la realizzazione infrastrutturale sia per avviare le ricerche. Ci aspettiamo che il governo accompagni le fasi di startup dello sviluppo tecnologico. Oggi stiamo seguendo un percorso garantito da investimenti privati, in particolare dal Gruppo Atlantia. Ci aspettiamo che in questo percorso intervenga anche il governo e confidiamo che le risorse del Pnrr possano essere rivolte a questo settore dove stiamo dimostrando con grande capacità di essere un soggetto leader a livello mondiale".