Zollo (Bancomat): obiettivo è ridurre utilizzo contante, lavorare su micro-pagamenti

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - "L'obiettivo principale che oggi abbiamo, avendo noi questo ruolo di infrastruttura di Paese, è quello di. Abbiamo fatto tanto in questo periodo, ci siamo spinti molto sul digitale. Ma facciamo ancora 100 operazioni pro-capite, contro le 500 medie che si fanno nel mondo, quindi abbiamo ancora un gap da recuperare". Lo ha affermato, in occasione dell'evento "Italia Calling" organizzato dal gruppo"Abbiamo lavorato in questi anni in iniziative di stato come il Cashback, abbiamo contribuito in quel rapporto sano e necessario per promuover questa fase di digitalizzazione con la PA - ha spiegato - Ora, implementando gli strumenti digitali. C'è ancora una fascia della popolazione che non usa gli strumenti digitali per i micro-pagamenti. Quattro anni fa il ticket medio era di 56 euro, ora è di 49 euro, ma tanto però può scendere ancora"."L'altro ambito su cui bisogna spingere è quello della, ad esempio presidiando metropolitane, pedaggi. Negli ultimi 4 anni abbiamo fatto una crescita del 40% con le nostre 34 milioni di carte. Il", ha affermato l'AD di uno dei principali e più importanti operatori del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia.In tutto ciò, lacon l'adozione di strumenti elettronici", ma adesso che non ci sono più restrizioni queste abitudini sono rimaste. "Il nostro obiettivo è spiegare, di, attraverso anche investimenti degli operatori, come facciamo noi con BancomatPay - ha detto Zollo - Poi dobbiamo concentrarci sulla sicurezza, adottare misure di prevenzione delle frodi".Secondo l'AD di Bancomat, "le limitazioni al contante potranno essere più o meno diverse, ma un trend di pagamenti digitali è partito, le persone hanno capito che questo non determina rischi, ma maggiori comodità. C'è, non pensiamo che bisogni sanzionare chi non adotta questi metodi. Incentivi sì, come abbiamo fatto per il Cashback".Il manager vede comunque "la" e crede che i prelievi "non spariranno mai". "Le carte spariranno, resteranno nei telefoni o negli orologi, ma il contante ci sarà - ha detto - Si potrà prelevare anche presso i POS: un benzinaio, un tabaccaio, un commerciante. Questo abbatte quel rischio di costo sociale legato a furti e rapine, a cui questi operatori sono spesso soggetti. Pagamenti comodi e sicuri, ma non dimentichiamo la nostra grande gamba dei prelievi".