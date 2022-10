ADR, De Vincenti: sicurezza è condizione necessaria per dignità lavoro

(Teleborsa) -. Lo ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Roma,, aprendo i lavori del Seminario, organizzato dal Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) in occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso."Abbiamo, a tal proposito, unper sperimentareper garantire la sicurezza sui posti di lavoro", ha ricordato il Presidente, aggiungendo che "ogni lavoratore sul posto di impiego deve inoltre sentirsi protagonista, nel rapporto con l'impresa ed i colleghi. Il lavoro ben fatto è inoltre segnale della dignità sociale: ci stiamo impegnando per questo e dei risultati e riconoscimenti li abbiamo già ottenuti"."Quest'anno abbiamo scelto una grande realtà produttiva e di servizio quale l'Aeroporto internazionale di Fiumicino - ha spiegato il segretario nazionale Mlac,- importante crocevia per moltissime persone che si muovono per lavoro da e per tutto il mondo globalizzato. Dunque, esempio di sistema complesso nel quale operano diversi soggetti che attraverso diversi lavori concorrono in modo determinante allo sviluppo economico e sociale del Paese, ma anche luogo privilegiato ed esempio di impegno per la sicurezza dei passeggeri e di coloro che vi lavorano a vario titolo".Grazie alle iniziative di Adr sulla sicurezza del Lavoro,all'Aeroporto di Fiumicino èLo ha detto, Human Capital & Organization, Health & Safety di Aeroporti di Roma, intervenendo al seminario. "Un dato sicuramente positivo - ha sottolineato - ma ancora non sufficiente; per migliorare dobbiamo avere l'ambizione di puntare a zero infortuni, di estendere la strategia sulla sicurezza e le iniziative innovative in modo tale che sia tutta la comunità aeroportuale a beneficiarne".Valenza ha ricordato chee che l'indotto diretto e indiretto è molto più grande. Circa il 73% sono uomini ed il 27% donne. Un sistema grandissimo dove lae dove esistono ormai consolidate norme, procedure, regole, sistemi di gestione e sistemi di controllo."Sono i valori che ispirano le nostre azioni, tradotte nel Piano di Sostenibilità 21-25: cinque anni in cui abbiamo l'ambizione di rendere i nostri aeroporti sempre di più luoghi rispettosi dell'ambiente ed efficacemente orientati allo sviluppo delle persone e del territorio, ìha concluso Valenza.I lavori del seminario hanno visto il saluto di benvenuto di, parroco dell'Aeroporto di Fiumicino, e di, vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina. Intervenito anche il Ministro del Lavoro A, assieme a, technical officer dell'Ufficio dell'Organizzazione internazionale del lavoro per l'Italia e San Marino,, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione episcopale per i Problemi sociali e lavoro, giustizia e pace.