AMD, trimestrale peggiore del previsto con indebolimento domanda PC

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -(AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, ha comunicato che le2022 dovrebbero essere di circa 5,6 miliardi di dollari, in aumento del 29% anno su anno. AMD in precedenza prevedeva un aumento delle entrate di circa il 55% anno su anno (a metà della guidance). I risultati preliminari riflettono, derivanti dalla riduzione delle spedizioni di processori a causa di une di significative azioni di correzione dell'inventario lungo la catena di approvvigionamento dei PC.I ricavi per i segmenti Data Center, Gaming ed Embedded sono aumentati in modo significativo anno dopo anno, in linea con le aspettative dell'azienda. Il margine lordo dovrebbe essere di circa il 42% e il margine lordo non GAAP dovrebbe essere di circa il 50%. AMD in precedenza prevedeva che il margine lordo non GAAP fosse di circa il 54%."Il mercato dei PC si è notevolmente indebolito nel trimestre - ha affermato Lisa Su, presidente e CEO di AMD - Sebbene il nostro portafoglio di prodotti rimanga molto solido, lelungo tutta la catena di approvvigionamento dei PC".