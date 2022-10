Biden lancia l'allarme: si rischia "Armageddon" nucleare

(Teleborsa) -. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando ad un evento elettorale a New York sottolineando chGli Usa sono "" a risolvere la guerra in Ucraina attraverso la diplomazia quando Mosca dimostrerà di essere" a percorrere questa strada: così il Segretario di Statodurante una conferenza stampa a Lima. Lo riporta il Dipartimento di Stato sul suo sito.Nel frattempo, il presidente dell'Ucrainaha annunciato che dal primo ottobre oltre 500 chilometri quadrati di territorio e dozzine di insediamenti sono stati liberati nella regione di Kherson:ha detto - in cui riferiremo anche dei successi militari nella regione di Zaporizhzhia, in quelle aree che sono ancora controllate dai russi. Verrà il giorno in cui parleremo anche della liberazione della Crimea.".Nuovi sviluppi potrebbero arrivare anche dallache ha avuto luogo tra il capo di stato turcoIl primo ha detto a Putin che la Turchia è "pronta a fare la propria parte" per raggiungere la pace in Ucrainaha parlato alcon il presidente russoHa affrontato questioni cheErdogan ha anche ribadito la disponibilità di Ankaraper la