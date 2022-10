Effervescente il comparto immobiliare italiano (+1,84%), corre Risanamento

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

bassa capitalizzazione

Risanamento

Gabetti

IGD

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 8.945 con un miglioramento di 162,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 375, dopo un avvio a 375.Tra i titoli adel comparto immobiliare, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,69%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,81%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,12%.