Enel lancia bond Sustainability-Linked per 4 miliardi di dollari

Enel

(Teleborsa) -, attraverso le controllate Enel Finance International ed Enel Finance America, ha, pari a circa 4,1 miliardi di euro, rivolti agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali. Le obbligazioni verranno emesse separatamente in differenti tranche e saranno garantite da Enel.I prestiti obbligazionari sono legati al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla(Scope 1). I proventi delle emissioni siano utilizzati per finanziare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo, incluso il rifinanziamento del debito outstanding."Il risultato di queste emissioni obbligazionarie rappresentacontribuendo alla realizzazione degli SDG - ha commentato- Tali operazioni fanno seguito al precedente Sustainability-Linked Bond multi-tranche da 3,5 miliardi di dollari statunitensi lanciato sui mercati USA e internazionali lo scorso giugno e al più recente Sustainability-Linked Bond single-tranche da 1 miliardo di euro lanciato sul mercato Eurobond a settembre, sottolineando ancora una volta il forte interesse degli investitori per le strategie di finanziamento legate alla sostenibilità"."Le nuove emissioni hannoe una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili, consentendo al gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori - ha aggiunto - In linea con il Piano Strategico, queste emissioni permettono inoltre al Gruppo Enel di accelerare ulteriormente il raggiungimento dei suoi obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato a circa il 65% nel 2024 e oltre il 70% nel 2030".L'operazione comprende le: 750 milioni di dollari USA a un tasso fisso del 6,800%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022 scadenza a 14 ottobre 2025, emessa da EFI e garantita da Enel; 1.000 milioni di dollari USA a un tasso fisso del 7,100%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2027, emessa da EFA e garantita da Enel; 1.250 milioni di dollari USA a un tasso fisso del 7,500%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2032, emessa da EFI e garantita da Enel; 1.000 milioni di dollari USA a un tasso fisso del 7,750%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2052, emessa da EFI, e garantita da Enel.