Eventi e scadenze del 7 ottobre 2022

High Quality Food

Nusco

(Teleborsa) -Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festivitàASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Green Logistics Expo 2022 - Evento internazionale, che si svolge a Padova, di business, marketing, cultura, approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati della logistica dove imprese e stakeholder incontreranno clienti e colleghi per confrontarsi sui mercati europei e globali e aggiornarsi sulle innovazioni tecnologiche. Interverranno le istituzioni e le principali associazioni di categoria della logistica e dei trasportiMaker Faire Rome - The European Edition - Il grande evento europeo sull'innovazione e la creatività: robotica e intelligenza artificiale, manifattura digitale, mobilità, economia circolare, salute, IoT, recycling, agritech e foodtech. Organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Roma, si svolge al Gazometro Ostiense con oltre 300 spazi espositiviAuto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei TrasportiBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaConsiglio europeo - Riunione informale dei capi di Stato o di governo - La riunione informale dei capi di Stato o di governo si svolge a PragaTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive