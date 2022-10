Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

Xcel Energy

Lucid

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,15%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 3.745 punti, ritracciando dell'1,02%.In rosso il(-0,76%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,96%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,30%),(-1,46%) e(-1,45%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,79%.scende del 2,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,96%.(+4,53%),(+1,72%),(+1,54%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.In perdita, che scende del 3,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 315K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 8,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,3%).