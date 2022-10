IEG, la Generazione-Z cerca l'unicità nel gioiello

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Attenzione ai valori dei brand, condivisione e trasparenza sono i trand che caratterizzano ladai Millennials e dai Boomer quando si parla di. È quanto emerge dalla ricerca di, l’osservatorio indipendente disul mondo del gioiello.La ricerca, contenuta in The Jewellery Trendbook 2024+, è stata presentata anche nel corso dell’ultima edizione didalla creative director e co-founderLa generazione dei nativi digitali interagisce con il brand pe. E in un’era in cui la sostenibilità è in primo piano è proprio la natura a rispondere con eccellenza al bisogno di singolarità. Così i designer di settore hanno, dando risalto alle trame della natura, alle pietre preziose ed alle perle grezze, che attirano l'attenzione della Gen-Z grazie all’utilizzo della materia prima nella sua forma più naturale per raggiungere il desiderio di unicità e sostenibilità.