In calo la Borsa di Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta negativa alla borsa di Tokyo e tra le altre piazze asiatiche dopo la performance al ribasso di Wall Street, in scia all'aumento maggiore del previsto delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali che ha spinto gli investitori a ritenere che la Federal Reserve potrebbe rallentare il suo ciclo di stretta monetaria aggressiva. Sono rimasti ancora chiusi i listini cinesi per la festività nazionale del Golden Week.L'indice giapponeseè in calo (-0,72%), spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve ribasso(-0,27%).In frazionale calo(-0,39%); con analoga direzione, in discesa(-0,82%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,78%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,4%)01:50: Partite correnti (preced. 229 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 5,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%).