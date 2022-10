InvestEU, CDP firma primo accordo di garanzia con Commissione Ue

(Teleborsa) - IlCDP), tramite CDP Equity, ha siglato oggi ilnell’ambito del pianostrumento che ha l’obiettivo di mobilitare oltre 370 miliardi di investimenti aggiuntivi entro il 2027 in tutta l’Unione. Il perfezionamento è avvenuto in occasione di un incontro che si è svolto a Roma, nella sede diIl Gruppo CDP - si legge nella nota -nell’ambito del Programma InvestEU. L’intesa - che rappresenta un tassello fondamentale del, che prevede di mobilitare un totale dinche grazie a un crescente numero di sinergie con partner europei e internazionali - prevede una garanzia da parte della Commissione fino aInvestEU succede al precedente programma di stimolo agli investimenti Investment Plan for Europe e dispone di una garanzia di bilancio totale dell’UE di circa 26 miliardi, di cui il 75% destinato alla copertura degli investimenti effettuati dal Gruppo BEI (BEI e FEI); il rimanente 25% è riservato agli istituti nazionali di promozione europei, come appuntoe a istituzioni finanziarie internazionali attive in Europa.Il percorso di accreditamento per diventare partner esecutivo della Commissione Europea, iniziato dal Gruppo CDP nel 2020, aveva già portato tre mesi fa alla firma a Bruxelles del primo accordo diper attività di consulenza strategica... Questo accordo apre la strada a investimenti per 520 milioni di euro che sosterranno il settore del venture capital in Italia, alimentando le imprese innovative di cui abbiamo bisogno per guidare la crescita e la creazione di posti di lavoro in futuro", ha dettoCommissario per l'Economia.PerAmministratore Delegato e Direttore Generale CDP, “L’accordo firmato oggi ribadisce il grande lavoro di CDP nel saper ottimizzare le sinergie con le istituzioni europee al fine di accedere a risorse fondamentali per il continuo sviluppo economico, ambientale, imprenditoriale e sociale dell’Italia. Il ruolo di partner esecutivo della Commissione e il primato nella sigla dei due accordi per la gestione di parte dei fondi messi a disposizione da InvestEU è significativo dell’impegno per far ulteriormente crescere il livello delle nuove risorse, specialmente in settori chiave come